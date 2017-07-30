Житель Красноярска дал позвонить прохожему и лишился 4 тысяч рублей

Мужчина остановил прохожего в Красноярске и попросил сделать один звонок – со счёта прохожего списали 4 тысячи рублей, узнал 30 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Красноярскому краю.

Полиция приняла заявление от жителя краевого центра о хищении средств с банковского счёта, деньги украли прямо посреди улицы в присутствии потерпевшего.

К потерпевшему на улице обратился незнакомец с просьбой позвонить. Он объяснил, что у его мобильного телефона села батарея. Потом он сообщил, что не дозвонился, и спросил разрешения отправить смс. На следующий день владелец телефона обнаружил, что со счёта исчезли 4 тысячи рублей.

Правоохранители установили личность подозреваемого в мошенничестве. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Красноярска. Мужчина перевёл деньги прохожего с помощью мобильного банка на счёт своей подруги, сообщает ведомство.

На данный момент уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), направлено в суд. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй – лишение свободы сроком до двух лет.

Напомним, в июле жительница Кузбасса оказала подруге с фейкового аккаунта «магические услуги» на 53 тысячи рублей.