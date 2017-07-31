32 человека отравились салатом с курицей в Туве

В прошедшие выходные 32 человека с симптомами пищевого отравления обратились в инфекционную больницу после посещения семейного мероприятия в одном из кафе Кызыла, узнал корреспондент Сиб.фм 31 июля из сообщения пресс-службы министерства здравоохранения Республики Тывы.

За помощью в инфекционную больницу обратились 32 человека, из них госпитализированы 10 пострадавших, в том числе один ребёнок. Обратившиеся жаловались на тошноту, рвоту, схваткообразные боли в животе, повышение температуры, слабость и диарею.

Госпитализированным поставили предварительные диагнозы: «Острая кишечная инфекция, гастроэнтеритическая, гастроэнтероколитическая формы». В настоящее время в состоянии средней тяжести находятся восемь человек, в тяжёлом состоянии – два человека.

По предварительным данным, пострадавшие пришли на торжественное семейное мероприятие в кафе «Планета вкуса», где отравились салатом «Цезарь» с курицей.

По словам лечащих врачей, состояние больных стабилизировалось, отравление протекает преимущественно в среднетяжёлой и лёгкой форме. Больным проводится этиоторопное, патогенетическое, симптоматическое, диетическое лечение. Биологический материал, собранный у

госпитализированных, направлен на лабораторные исследования.

Напомним, в июне четверо мальчиков и девочка были госпитализированы после того, как съели конфеты в Чите.