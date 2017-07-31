«Бурятские авиалинии» задолжали сотрудникам 4,7 млн рублей

Следователи в Республике Бурятии возбудили уголовное дело по факту невыплаты «Бурятскими авиалиниями» зарплаты сотрудникам, узнал корреспондент Сиб.фм 31 июля из сообщения пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В 2017 году авиакомпания «Бурятские авиалинии» не выплачивала 28 сотрудникам зарплату долгое время. Общая сумма задолженности перед работниками составила около 4,7 млн рублей. В сообщении отмечается, что денежные средства в указанный период поступали, но расходовались не по назначению.

Прокуратура провела проверку и направила материалы в следственный орган, который возбудил уголовное дело по признакам преступления по части 2 статьи 145.1 УК РФ («Частности полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы, совершённой из корыстной или иной личной заинтересованности»).

Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Скандал вокруг компании происходит не в первый раз. Как сообщалось в пресс-релизе Росавиации, «Бурятские авиалинии» подвергали серьёзному риску безопасность полётов, преднамеренно ставя в рейс самолёт, не прошедший своевременное техобслуживание. Тогда Федеральное агентство воздушного транспорта приказом от 7 февраля 2017 года аннулировало сертификат эксплуатанта авиакомпании.

Напомним, в апреле глава новосибирской компании попал под следствие за невыплату зарплаты сотруднику свыше 753 тысяч рублей.