Человеческая голова была найдена в томском ботсаду

На территории ботанического сада найдена голова предположительно пропавшей без вести девушки — тело пока не обнаружено, узнал 31 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета по Томской области.

Женская голова без тела найдена на берегу озера в ботаническом саду в Томске.

В субботу, 29 июля, жительница Томска ушла на прогулку и не вернулась. Известно, что это была молодая девушка. В понедельник, 31 июля, отчленённая голова была найдена на берегу озера на территории Сибирского ботанического сада ТГУ.

Информационное агентство РИА «Томск» сообщает, что пропавшая якобы была студенткой.

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление места нахождения тела погибшей и всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает пресс-служба следственного комитета.

На данный момент возбуждено уголовное дело, предусмотренное признаками преступления по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй, предусматривает пожизненное лишение свободы.

Напомним, в июне человеческие ноги найдены на новосибирском пляже.