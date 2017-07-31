Медпункт для ожидающих парома туристов появился на Байкале

Десятки туристов более суток ожидают очереди на переправу через озеро Байкал из-за поломки парома, — для них организовали медпункт, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы «Заповедного Прибайкалья» 31 июля.

По сообщению пресс-службы Восточно-Сибирского речного пароходства, 29 июля вышел из строя новый паром «Семён Батагаев», предназначенный для транспортировки людей и автомобилей между материком и островом Ольхон на Байкале. Причиной поломки стали сбои в работе электронной системы управления левым двигателем. Устранить поломку планируется до 2 августа.

В пресс-службе «Заповедного Прибайкалья» сообщили, что на данный момент работают два исправных парома, но они не справляются с потоком туристов.

В помещении бывшего информационного пункта «Заповедного Прибайкалья» на переправе МРС-Ольхон с 31 июля по 4 августа для туристов организовали медпункт.

«Очереди переправиться с материка на остров или обратно людям приходится ждать несколько часов, а в некоторых случаях – сутки, — отмечается в сообщении. — Среди ожидающих переправы — семьи с детьми и пожилые люди, которым может потребоваться медицинская помощь».

По просьбе администрации Ольхонского района в помещении бывшего информационного пункта «Заповедного Прибайкалья» разместили медицинского работника, который готов оказать первую помощь.

Ольхон — крупнейший остров на Байкале, который входит в состав Прибайкальского национального парка. Остров Ольхон считается одним из самых популярных мест отдыха российских и иностранных туристов в Сибири.

Напомним, в июле сотрудники МЧС в Иркутской области начали изучать китайский язык, чтобы общаться с прибывающими на Байкал туристами из Китая и проводить с ними профилактические беседы.