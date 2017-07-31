Новосибирские учёные разработали соединение для борьбы с раковыми опухолями
31 июля, 17:38
были упомянуты
подходящие темы
Исследователи из Новосибирска создали соединение на основе белка альбумина, которое может стать основой для создания лекарства против раковых опухолей, узнал корреспондент Сиб.фм 31 июля из сообщения издания «Наука в Сибири».
Учёные Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН создают соединения-конструкторы на основе белка альбумина.
Идея медицинского направления, получившего название тераностика (терапия и диагностика), состоит в создании лекарственных конструкций, которые выполняли бы одновременно несколько функций. Такие, как транспортную, визуализирующую и терапевтическую. Над разработкой таких препаратов для борьбы с раком работают специалисты по всему миру, в том числе в Академгородке.
«При конструировании тераностиков мы решили воспользоваться опытом природы, где каждая молекула, как правило, выполняет несколько функций, и в то же время каждая функция может быть реализована несколькими альтернативными механизмами. В нашем случае, например, терапевтическая молекула может также выступать в качестве визуализирующего средства», — рассказал заведующий лабораторией органического синтеза ИХБФМ СО РАН доктор химических наук Владимир Сильников.
Учёные пришли к выводу, что оптимальной базовой структурой для препарата может быть белок альбумин. Он активно поглощается раковыми клетками, поэтому способен выступать в качестве адресной молекулы. Ранние попытки создать тераностик на основе альбумина сталкивались с проблемой: если в нормальном состоянии белок может неделями циркулировать в крови, то после присоединения к нему других молекул он быстро утилизируется клетками печени.
Новосибирские учёные создали такую модификацию альбумина, которая не приводит к изменениям его функций и позволяет тераностику циркулировать в организме продолжительное время.
Также перед учёными стояла задача: создать препарат, который сможет визуализировать опухоль и отследить распределение лекарства в организме. Они остановили выбор на двух методах визуализации: оптической томографии и магнитно-резонансной томографии на ядрах атомов природного изотопа фтора. Оптическая визуализация обладает высокой чувствительностью, а также позволяет хирургу во время операции лучше видеть границу между здоровой и раковой тканями.
МРТ-визуализация помогает следить за состоянием опухоли не инвазивным методом, кроме того, может показывать непосредственно накопление и метаболизм терапевтического агента — трифтортимидина.
Опыты на мышах доказали эффективность соединений на основе альбумина. У здоровых особей препарат распределялся по всему организму и полностью выводился за 72 часа, но в случае грызунов со злокачественными опухолями лекарство накапливалось в раковом новообразовании и оставалось там даже спустя трое суток. Также значительно увеличилась продолжительность жизни мышей.
Напомним, что в июне 2017 года, новосибирские учёные создали спазеры-смертники для атак на рак.