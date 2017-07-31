Новосибирские учёные разработали соединение для борьбы с раковыми опухолями

Исследователи из Новосибирска создали соединение на основе белка альбумина, которое может стать основой для создания лекарства против раковых опухолей, узнал корреспондент Сиб.фм 31 июля из сообщения издания «Наука в Сибири».

Учёные Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН создают соединения-конструкторы на основе белка альбумина.

Идея медицинского направления, получившего название тераностика (терапия и диагностика), состоит в создании лекарственных конструкций, которые выполняли бы одновременно несколько функций. Такие, как транспортную, визуализирующую и терапевтическую. Над разработкой таких препаратов для борьбы с раком работают специалисты по всему миру, в том числе в Академгородке.

«При конструировании тераностиков мы решили воспользоваться опытом природы, где каждая молекула, как правило, выполняет несколько функций, и в то же время каждая функция может быть реализована несколькими альтернативными механизмами. В нашем случае, например, терапевтическая молекула может также выступать в качестве визуализирующего средства», — рассказал заведующий лабораторией органического синтеза ИХБФМ СО РАН доктор химических наук Владимир Сильников.

Учёные пришли к выводу, что оптимальной базовой структурой для препарата может быть белок альбумин. Он активно поглощается раковыми клетками, поэтому способен выступать в качестве адресной молекулы. Ранние попытки создать тераностик на основе альбумина сталкивались с проблемой: если в нормальном состоянии белок может неделями циркулировать в крови, то после присоединения к нему других молекул он быстро утилизируется клетками печени.

Новосибирские учёные создали такую модификацию альбумина, которая не приводит к изменениям его функций и позволяет тераностику циркулировать в организме продолжительное время.

Также перед учёными стояла задача: создать препарат, который сможет визуализировать опухоль и отследить распределение лекарства в организме. Они остановили выбор на двух методах визуализации: оптической томографии и магнитно-резонансной томографии на ядрах атомов природного изотопа фтора. Оптическая визуализация обладает высокой чувствительностью, а также позволяет хирургу во время операции лучше видеть границу между здоровой и раковой тканями.

МРТ-визуализация помогает следить за состоянием опухоли не инвазивным методом, кроме того, может показывать непосредственно накопление и метаболизм терапевтического агента — трифтортимидина.

Опыты на мышах доказали эффективность соединений на основе альбумина. У здоровых особей препарат распределялся по всему организму и полностью выводился за 72 часа, но в случае грызунов со злокачественными опухолями лекарство накапливалось в раковом новообразовании и оставалось там даже спустя трое суток. Также значительно увеличилась продолжительность жизни мышей.

Напомним, что в июне 2017 года, новосибирские учёные создали спазеры-смертники для атак на рак.