Телефонный мошенник случайно позвонил полицейскому в Красноярске

Житель Красноярска позвонил по случайному номеру и сообщил, что сын абонента попал в ДТП, потребовал выкуп — на другом конце линии оказался полицейский, узнал 31 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Красноярскому краю.

В Красноярске начальнику уголовного розыска отдела полиции № 6 на домашний телефон позвонил неизвестный и сообщил о том, что его сын допустил серьёзное ДТП с пострадавшими, и, чтобы он избежал ответственности, придётся заплатить 170 тысяч рублей.

Полицейский согласился и назначил встречу у себя дома. Через полчаса за деньгами приехал курьер, однако покинуть квартиру полицейского с указанной суммой он не смог, так как был задержан.

Курьер оказался ранее судимым 42-летним жителем Красноярска. Он сообщил, что нашёл эту работу по объявлению. Он знал, что замешан в преступной схеме по обману стариков. Часть денег по уговору с работодателем он оставлял у себя.

Помимо полицейского потерпевшими оказались две пожилые женщины, в том числе 85-летняя соседка начальника уголовного розыска. Она отдала подозреваемому выкуп в размере 270 тысяч рублей.

В отношении курьера и его сообщников завели уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй – лишение свободы сроком пять лет. На данный момент расследование продолжается.

Напомним, в конце июля сотрудники красноярских торговых организаций расстались с деньгами по указанию мошенников.