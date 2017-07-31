 

Travel-блогер из Новосибирска спасла черепаху из-под колёс в Турции

 31 июля, 07:30
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Travel-блогер из Новосибирска спасла черепаху из-под колёс в Турции
Стоп-кадр с видео

Автор блога «Тюлень-Travel», новосибирская путешественница Екатерина Унгур, выложила на свой канал видео спасения черепахи из-под колёс фур на оживлённой трассе в Турции, узнал 31 июля корреспондент Сиб.фм на бесплатном видеохостинге YouTube.

29 июля видеоблогер Екатерина Унгур выложила на своём канале видеохостинга YouTube ролик из путешествия под названием «Катя спасает черепаху в Турции». Во время записи очередного сюжета девушка заметила посреди проезжей части, что животное в опасности. Она выбежала на дорогу и унесла черепаху подальше от машин.

«Черепахи в Турции частенько выползают на дорогу – погреться или прогуляться, но обычно на проселочных дорогах, а не на трассах, – рассказала в описании к ролику Екатерина Унгур. – Эту маленькую золотую греческую черепаху мы увидели на трассе в направлении из Памуккале к Кемеру. И сердце не выдержало, пошли спасать. И черепаха отблагодарила!»

В конце ролика черепаха испачкала девушку испражнениями, однако спасительница восприняла это с юмором.

Напомним, в конце июля птенец сокола попрошайничал во дворе многоквартирного дома в Красноярском крае.

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