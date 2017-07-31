Трёхлетний мальчик пропал на пляже в Иркутской области

Иркутские спасатели, полицейские и волонтёры ищут трёхлетнего мальчика, который без вести пропал два дня назад в районе одного из пляжей города Тулуна Иркутской области, узнал корреспондент Сиб.фм 31 июля из сообщения регионального ГУ МВД.

29 июля родители пропавшего Богдана Осипчука обратились в полицию с сообщением о том, что их трёхлетний сын пропал в районе пляжа «Озёрный», который находится в черте города Тулуна.

«Поисковыми группами опрошены лица, кто в последний раз контактировал с ребёнком, — говорится в сообщении. — На сегодняшний день обследована близлежащая местность, в том числе лесной массив. Вместе с тем полицейские не исключают, что ребёнок мог утонуть в указанном водоёме. 30 июля к обследованию дна водоёма приступили водолазы. Сегодня эта работа будет возобновлена».

Всех, кто может располагать информацией о местонахождении ребёнка, просят сообщать в полицию по телефонам: 8 (39530) 47-0-08 или 02 (102 – с мобильного).

Мальчик ростом 100 см, волосы у него светло-русого цвета и голубые глаза. Он был одет в серую футболку с рисунком Angry Birds, тёмно-синие шорты, на левой штанине нарисована цифра «32», джинсовая кепка синего цвета с рисунком мальчика и бело-голубые сандалии. Среди особых примет — обломан правый верхний передний зуб и поцарапана левая щека.

Напомним, 30 июля сотрудники полиции и Росгвардии нашли в тайге Тюхтетского района Красноярского края живой 14-летнюю девочку, пропавшую 24 июля.