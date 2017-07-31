Трёхлетний ребёнок выпал из окна девятого этажа в Новосибирске и погиб

Следователи в Новосибирске проводят проверку после падения из окна девятого этажа трёхлетнего ребёнка, узнал корреспондент Сиб.фм 31 июля из сообщения регионального управления следственного комитета.

По сообщению ведомства, 33-летняя женщина с ребёнком находились в квартире на девятом этаже жилого дома по улице Бориса Богаткова в Новосибирске.

Женщина отлучилась в другую комнату на несколько минут. Было открыто окно, ребёнок залез с дивана на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал на улицу. Он получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, что в мае 2017 года трёхлетний ребёнок получил травмы, выпав из окна пятого этажа в городе Киселёвске Кемеровской области, — мальчик засмотрелся на летящий самолёт.