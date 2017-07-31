Туристы-экстремалы подняли флаг «Соединённых Штатов Сибири» над алтайским ледником

У подножия самого крупного ледника Алтая туристы растянули флаг, придуманный омским художником, узнал 31 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения на странице участницы восхождения в соцсети Facebook.

Участники похода к Талдуринскому леднику — Алексей Шпук и Светлана Дзюба — выложили в соцсетях фотографии флага «Соединённых Штатов Сибири», растянутого над ледником.

Ледник расположен посреди Южно-Чуйского хребта на Алтае. Его площадь — 28,2 квадратных километра при длине 7,5 километра, а максимальная высота над уровнем моря — 2,5 тысячи метров. Это самый крупный алтайский ледник.

«Флаг авторства потрясающего омского художника Дамира Муратова побывал на Талдуринском Леднике! Соединённые Штаты Сибири! А у нас реально была такая команда: Омск, Новосиб, Красноярск, Новокузнецк. Слава Сибири!» — такой подписью сопроводила фотографию омский тренер практик позитивной психологии Светлана Дзюба.

Второй участник похода, выложивший фотографии, является автором видеоблога на YouTube «Команда "Любители бездорожья"» о приключениях квадроциклистов.

Светлана Дзюба рассказала корреспонденту Сиб.фм, что часть пути они проделали на квадроциклах, а к самому леднику пришлось идти пешком.

«Конечно же, это событие надо было особо отметить, поэтому с нами отправился в путешествие этот флаг, — пояснила Дзюба. — Кстати, перед этим флаг только вернулся с рок-фестиваля «Нашествие», где тоже побывали наши земляки. С нами флаг побывал на Софийском и Талдыринском ледниках».

Картина под названием «Соединённые Штаты Сибири» впервые появилась на одноимённой выставке в Новосибирске в январе 2013 года.

Напомним, в 2015 году Дамир Муратов нарисовал омскую версию United Colors Of Benetton.