 

Водяной смерч взбудоражил жителей Новосибирской области

 31 июля, 19:22
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Водяной смерч взбудоражил жителей Новосибирской области
Фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Водяной смерч пронёсся над Новосибирским водохранилищем вблизи села Быстровка, узнал 31 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

В воскресенье, 30 июля, вечером близ села Быстровка под Новосибирском местные жители наблюдали явление, больше характерное для тропического климата.

В соцсети «ВКонтакте» размещён 19-секундный видеоролик под названием «Водяной смерч вчера вечером в Новосибирском водохранилище вблизи села Быстровка, Новосибирская область». Автором видео указан Николай Сергиенко.

В группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» выложены множественные фото смерча. Комментаторы замечают, что климат в Сибири стремительно меняется.

«Таких кучевых облаков, как в Штатах, я никогда не наблюдал в Сибири. Что-то конкретно происходит с климатом», — написал один из подписчиков группы.

Водяной смерч — это воронкообразный воздушно-водяной вихрь, образующийся над поверхностью большого водоёма. Обычно он соединён с кучевым облаком. На территории России это явление встречается в области Чёрного моря.

Напомним, в июле мужчина заснял на видео смерч под Новокузнецком.

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