Землевладелец под Новосибирском организовал платную дорогу

Собственник земли в Новосибирской области установил плату за проезд по своей территории — почти тысяча человек не может бесплатно попасть домой, узнал 31 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте телеканала «Вести Новосибирск».

На въезде в микрорайон Лебяжье в районе села Марусино под Новосибирском предприниматель установил шлагбаум и берёт деньги за проезд.

Шлагбаум появился несколько лет назад. Когда собственники жилья в микрорайоне Лебяжье нашли объезд через поля, владелец шлагбаума перекрыл и эту бесплатную дорогу.

По данным телеканала «Вести Новосибирск», плату взимает ООО «Комфорт» — компания, обслуживающая микрорайон. Ежемесячно каждый житель должен платить порядка 950 рублей за беспрепятственный проезд к своему дому. Директор ООО «Комфорт» Сергей Киселёв сообщил, что средства нужны на ремонт дороги и её уборку от снега зимой.

Собственники жилья намерены оспорить этот «дорожный налог» через суд. Их не устраивает, что на момент покупки жилья их не уведомили, что проезд на территорию будет через землю, находящуюся в собственности у третьих лиц.

Напомним, в 2014 году стало известно, что четвёртый мост через Обь в Новосибирске будет платным.