Житель Барнаула получил срок за запрещённую молельную комнату

Суд приговорил жителя Барнаула к году лишения свободы за вовлечение людей в международную экстремистскую организацию «Таблиги Джамаат», запрещённую в России, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы УФСБ по Алтайскому краю 31 июля.

Железнодорожный районный суд Барнаула признал виновным 42-летнего местного жителя по части 1.1 статьи 282.2 УК РФ («Вовлечение лица в деятельность экстремистской организации»).

Оперативники ФСБ установили, что весной 2015 года мужчина организовал молельную комнату в арендованном помещении одного из кафе Барнаула.

«На еженедельных религиозных собраниях он начал пропагандировать среди приходивших идеологию и ценности, цели, задачи, структуру, формы деятельности международной религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат", — говорится в сообщении пресс-службы. — При внушении основ "Таблиги Джамаат" он позиционировал их как единственно верное исламское учение».

Поскольку в России эта организация запрещена, мужчина соблюдал меры конспирации и требовал того же от своих «прихожан». В его квартире и молельной комнате полицейские изъяли экстремистскую литературу.

Фото предоставлено пресс-службой ФСБ по Алтайскому краю

До оглашения приговора осуждённый находился в СИЗО. В ходе следствия он дал исчерпывающие признательные показания. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

«Таблиги Джамаат» — это аполитичное религиозное движение, организованное в 1926 году в Индии Мауланой Мухаммадом Ильясом. Противники движения рассматривают его как международную закрытую организацию, координирующую радикальных суннитских экстремистов. В 2009 году Верховный суд РФ признал организацию экстремистской и запретил её деятельность в России. Как сообщает сайт Генпрокуратуры РФ, деятельность структурных подразделений «Таблиги Джамаат» угрожает межнациональной и межконфессиональной стабильности в российском обществе, территориальной целостности РФ».

Напомним, в августе 2015 года Центр по противодействию экстремизму МВД по Омской области и «Духовное управление мусульман Сибири» обсудили профилактику религиозного экстремизма, ксенофобии и национализма, собравшись в Сибирской Соборной мечети.