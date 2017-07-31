Житель Томской области поджёг сожительницу из-за ревности

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Томской области, который обвиняется в жестоком убийстве сожительницы, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Томской области 31 июля.

Прокуратура направила в Томский областной суд уголовное дело в отношении 36-летнего жителя села Сулзат Молчановского района, который обвиняется по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершённое с особой жестокостью»).

По версии следствия, вечером 2 августа 2016 года обвиняемый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, поссорился на почве ревности со своей гражданской супругой. В ходе ссоры он взял на веранде дома полуторалитровую бутылку с бензином и облил им женщину, после чего бросил в её сторону зажжённую спичку.

В результате женщина получила ожоги второй и третьей степени на 60 % площади тела. Через шесть суток от полученных ожогов она скончалась в больнице.

Отмечается, что обвиняемый, как и его сожительница, нигде официально не работал, злоупотреблял спиртными напитками. У них есть три несовершеннолетних ребёнка. Родительских прав они были лишены.

Напомним, в феврале 2015 года пьяный мужчина в селе Иркутской области жестоко убил свою 30-летнюю сожительницу, решив в алкогольном опьянении, что она зомби.