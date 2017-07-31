Жительница Новосибирска залезла на башенный кран из-за невыплаты зарплаты мужу

Девушка залезла на строительный башенный кран в Заельцовском районе Новосибирска и угрожает спрыгнуть с 20-го этажа, узнал корреспондент Сиб.фм 31 июля из сообщения в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По сообщению группы, на стройке многоэтажного дома №378а по улице Дуси Ковальчук, девушка забралась на строительный кран и угрожает спрыгнуть с высоты 20-го этажа. На месте работают спасатели, полиция и руководство стройки, рассказали очевидцы.

«Я супруга одного из уволившихся сотрудников ГК ПТК-30. Мой муж уволился две недели назад, но расчёт так и не получил. Серую зарплату не платят с ноября прошлого года. Я сейчас сижу на строительном кране», – сообщила девушка, которая является подписчицей группы.

Напомним, что в июле 2017 года на Затулинском жилмассиве в Новосибирске строитель залез на башенный кран и требует выплаты зарплаты. В мае 2017 года в Октябрьском районе Новосибирска мужчина залез на башенный кран и попросил пригласить сотрудников полиции, которым рассказал, что ему не выплачивают зарплату.