Более 20 подростков сбежали из спецшколы в Иркутской области

В Иркутской области с территории учебно-воспитательного учреждения в посёлке Тельма сбежали более 20 подростков; 15 из них полицейские нашли и вернули в школу, ещё шестерых ищут, узнал корреспондент Сиб.фм 1 августа из сообщения регионального управления МВД.

В отделение полиции поступило сообщение о том, что подростки в возрасте от 12 до 17 лет сбежали с территории школы. Большинство из них до помещения в спецшколу проживали в Ангарске, Иркутске, Черемхово и Братске.

Полицейские из Усть-Усолья, Иркутска, Ангарска, Черемхово, Зимы и Усть-Куты искали подростков. Они проверили их возможное местонахождение, а также опросили друзей, родственников и знакомых. В течение нескольких часов были найдены 15 подростков. Их опрашивают стражами порядка.

«Установлено, что за время отсутствия никаких противоправных действий ни в отношении них, ни ими совершено не было», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции продолжают искать ещё шестерых воспитанников.

Напомним, что в феврале 2016 года полицейские задержали пьяных воспитанников коррекционной школы-интерната в Хилокском районе Забайкальского края, которые забросали камнями местный отдел полиции, разбили палками камеры и служебный автомобиль, когда пытались проникнуть в дежурную часть полиции.