Двое рабочих погибли в канализационном колодце на Алтае

Двое мужчин занимались ремонтом канализационной трубы в селе Майма Республики Алтай, в момент спуска в колодец они поочерёдно упали с лестницы, узнал корреспондент Сиб.фм 1 августа из сообщения пресс-службы регионального СКР.

Тела двух рабочих были найдены в канализационном колодце в районе жилмассива «Алгаир» на территории очистных сооружений, принадлежащих муниципальному унитарному предприятию «Майма».

«Предварительно установлено, что потерпевшие, 1980 и 1983 годов рождения, являлись работниками МУП „Майма“. Мужчины осуществляли ремонт канализационной трубы, поочерёдно упали с лестницы при спуске в колодец», — говорится в сообщении.

Следователи проводят доследственную проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего и причину смерти потерпевших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 5 июля Новосибирскстат подсчитал, что несчастные случаи и травмы стали причиной смерти каждого четвёртого мужчины и каждой пятой женщины в Новосибирске.