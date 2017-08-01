Кемеровский призывник скрывался от армии и пошёл под суд

Житель Кузбасса призывного возраста заплатит 9 тысяч рублей штрафа за уклонение от службы, узнал 1 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения следственного комитета по Кемеровской области.

22-летнего жителя города Осинники признали виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы»).

Юноша состоял на учёте в военном комиссариате Кемеровской области по городам Осинники и Калтан. Во время весеннего призыва он получил повестку, однако в военкомат не явился.

«Уважительных причин неявки на мероприятия, связанные с призывом на военную службу в ряды вооружённых сил РФ, не предоставил», — сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно приговору суда, теперь призывник должен заплатить штраф в размере 9 тысяч рублей.

Напомним, в 2017 году стало известно, что призывники смогут пройти альтернативную службу в Новосибирском оперном театре.