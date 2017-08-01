 

Кто сделал Пикник Сиб.фм-2017

 1 августа, 17:27
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Кто сделал Пикник Сиб.фм-2017
Фото Антона Уницына

В субботу, 29 июля, на базе отдыха «Пикниковый рай» прошёл четвёртый летний опен-эйр-фестиваль Пикник Сиб.фм. Восемь часов подряд гости ели, пили, отдыхали и танцевали под хиты новосибирских групп и хедлайнера Найка Борзова. Кто помог сделать лучшее событие лета, узнал корреспондент Сиб.фм.

Четвёртый Пикник прошёл на базе отдыха «Пикниковый рай» недалеко от станции метро «Студенческая», и это позволило гостям не тратить время на дорогу за город и обратно. Добраться до фестиваля с лёгкостью можно было даже пешком.

Главными помощниками в организации стало агентство креативных решений «Команда А». Это коллектив настоящих профессионалов, которым по плечу даже самые нестандартные задачи.

Всю полиграфию, таблички, баннеры и силиконовые браслеты для каждого гостя напечатала компания «АртСувенир».

Генеральный партнёр Пикника «Гроспирон» угостил гостей мороженым из натурального молока. Burger Records накормили бургерами, «Мятный карась» — вок-лапшой. Bottva порадовали вегетарианцев, а «Мясной завод Алтая», бар-коптильня «Цех», «Мехико» и «Курагадиван» — любителей мяса. Гостеприимная команда Favorit Cheese научила гостей готовить блюда грузинской кухни, «Золотые луга» представили свои молочные продукты, а Лиза и её Jolto Bus порадовали классикой фастфуда — хот-догами и молочными коктейлями. Самым необычным угощением, пожалуй, стали маленькие чебуречки от бренда «ЖАRА».

В дождливую погоду настоящим спасением стал горячий кофе от «Академии кофе» и Nescafe, а также чай от «Чайной обители». К вечеру выглянуло солнце, поляна перед сценой превратилась в танцпол, и тут очень кстати оказалась вода от «Росинки Сибири». Прохладительными напитками угощали Rooks, «ГУСИ» и Rock City Bar.

Команда мобильного приложения курьерской доставки Zavezu спасала гостей от очередей и доставляла любимую еду прямо на уютный пуфик или под шатёр.

На Пикнике каждый нашёл себе занятие по вкусу. Для любителей активного отдыха мастер-классы провели танцевальные школы DA и Swing Time. В виртуальную реальность можно было погрузиться на стенде VR Club. «Мастер игры» привезли целых шесть столов с настольными играми. Отдохнуть с книжкой можно было в зоне «Библиотеки на траве», подтянуть свой английский — на уроках от школы English First. На точке сети клиник «Сибнейромед» врачи-неврологи отвечали на вопросы о работе мозга. Художница Татьяна Петровская делала быстрые портреты гостей Пикника в технике песочной анимации. Весь день на фестивале можно было поиграть в огромную дженгу и обнять рыжих котов из сети магазинов федеральных распродаж «Галамарт». А на точке Kuzuk можно было посмотреть аэропанорамы курортов России и отгадать дату первого снега в Шерегеше.

В зоне маркета гости мерили футболки от I’m Siberian, «Сделано в Сибири», 383 (Made in Siberia) и Иголкин Shop. 4hands позаботились о красоте и мягкости рук при помощи парафиновых масок. Натуральную косметику из Кольцова представил «Микролиз».

Яркую фотозону оформили декораторы из «Цветочного Бюро № 17». VIP-зону обустроили Билайн и «Ай Диво». Пока гости пробовали еду и танцевали, их детей развлекали аниматоры из Агентства детских праздников Art Party Kids. СДЭК и МегаФон весь день спасали гостей с разряженными телефонами.

Информационное сопровождение Пикника обеспечили журнал «Собака.ru» и одноимённый портал, сайт GEOMETRIA.RU, радио «Европа Плюс» и радио «Юнитон», сайт «Зарплата.ру» и интерактивное телевидение Peers.tv.

Для гостей фестиваля весь день звучали сеты от DJ Mankoni и DJ Secret C., лучшие песни групп VOYAGERS, He called her Jen и «Проверено» и, конечно, любимые хиты хедлайнера Найка Борзова.

Мы благодарим всех партнёров Пикника Сиб.фм за помощь в организации лучшего события этого лета.

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