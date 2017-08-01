МЧС нашло 600 несанкционированных мест отдыха у воды в Кемеровской области

В Кемеровской области инспекция по маломерным судам проверила около 600 необорудованных мест отдыха у воды и провела 8 000 лекций и занятий в детских лагерях и на турбазах, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МЧС по Кемеровской области 1 августа.

МЧС подвело итоги акции «Вода — безопасная территория», которая направлена на предупреждение происшествий на водных объектах во время купального сезона.

Инспекторы ГИМС во время рейда выявили 45 случаев нарушения правил безопасности при пользовании маломерными судами. Большинство нарушителей не соблюдали правила эксплуатации судов или не имели прав на управление. Кроме того, к административной ответственности привлекли судоводителей, нарушивших правила плавания и пренебрёгших требованиями навигационных знаков.

Около 600 необорудованных мест отдыха возле рек и озёр обнаружили инспекторы. С отдыхающими они провели разъяснительные беседы о правилах поведения на водоёмах, опасностях купания в несанкционированных местах, способах оказания первой медицинской помощи. За неделю провели порядка 8 000 бесед и занятий в детских лагерях и на туристических базах.

«Цель акции — обеспечение безопасности, снижение количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах в период купального сезона. Акция проходит в несколько этапов. Очередной этап планируется в период с 21 по 27 августа», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в июне новосибирские спасатели начали штрафовать за купание в неположенных местах.