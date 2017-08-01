 

Мэрия Новосибирска сообщила об отключении горячей воды в десятках домов

 1 августа, 11:34
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Мэрия Новосибирска сообщила об отключении горячей воды в десятках домов
Фото с сайта globallookpress.com

Более 140 домов в Новосибирске останутся без горячей воды — мэрия перечислила улицы, жителям которых придётся немного потерпеть неудобства, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы мэрии Новосибирска 1 августа.

По сведениям единой дежурно-диспетчерской службы, 1 августа в Новосибирске от горячей воды будет отключено 146 объектов.

В Железнодорожном районе будут проводиться работы по устранению дефектов после гидравлических испытаний, в связи с чем отключат подачу горячей воды в 46 объектах: на Комсомольском проспекте — с 19:10 31 июля до 22:00 1 августа отключено 27 объектов; на улице Владимировский спуск — с 24:00 1 августа до 17:00 3 августа отключено 17 объектов; на улице Максима Горького — с 24:00 часов 1 августа до 17:00 3 августа отключено два объекта.

Из-за планово-предупредительных работ на котельных в 59 объектах не будет горячей воды более долгий срок: на улице Большевистской — с 8:30 28 июля до 16:00 4 августа отключено четыре объекта; на улице Большой — с 9:00 31 июля до 9:00 6 августа отключено 35 объектов; на улице Пихтовой — с 24:00 31 июля до 23:00 12 августа отключено два объекта; на улице Сухарной — с 24:00 часов 31 июля до 23:00 12 августа отключено три объекта; на улице Охотской — с 24:00 31 июля до 23:00 11 августа отключено 15 объектов.

В девяти объектах отключат тепло в связи с плановыми работами: на улице Немировича-Данченко — с 9:00 27 июля до 18:00 2 августа отключено пять объектов; на улицах Колыванской Серебренниковской — с 11:00 31 июля до 17:00 1 августа отключено четыре объекта.

Кроме того, с 14:00 10 июля проводятся аварийные работы на газопроводе в котельной Новосибирского мясокомбината на улице Дуси Ковальчук. В 32 объектах нет подачи горячей воды. Завершить ремонтные работы планируется до 16:00 4 августа.

Напомним, в второй половине июля компания СИБЭКО проводила гидравлические испытания в Новосибирске, в результате чего в сотнях домов была отключена горячая вода.

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