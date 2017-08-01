Напавший с поленом на машину алтайский депутат пойдёт под суд

Депутат сельского совета села Турочак в Республике Алтай предстанет перед судом по обвинению в умышленном повреждении чужого имущества — мужчина, вооружившись поленом и лопатой, напал на машину своей бывшей жены, узнал корреспондент Сиб.фм 1 августа из сообщения регионального следкома.

Инцидент произошёл ещё 11 мая, когда 43-летний народный избранник, находясь в алкогольном опьянении, поссорился с бывшей супругой и решил выместить обиду на её автомобиле. Подобрав во дворе дома полено, депутат разбил им стёкла припаркованной машины. Дебошира доставили в отделение полиции, однако после разбирательства он вернулся к дому бывшей жены и снова напал на автомобиль, но уже со штыковой лопатой. Ущерб от действий мужчины был оценён в 15 тысяч рублей.

В ходе следствия депутат признал свою вину, добровольно возместил причинённый имущественный ущерб. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, повлёкшее причинение значительного ущерба». В данный момент расследование дела завершено, материалы направлены в суд. Депутату может грозить до двух лет лишения свободы.

Напомним, в марте мировой суд города Ачинска в Красноярском крае признал виновным в нанесении побоев бывшего депутата регионального Законодательного собрания Максима Маркерта, который в сауне ударил депутата местного горсовета.