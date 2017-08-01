 

Неизвестный обитатель новосибирского озера покусал ребёнка

 1 августа, 18:30
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Неизвестный обитатель новосибирского озера покусал ребёнка
Фото с сайта globallookpress.com

В озере на Северном объезде под Новосибирском завёлся неизвестный хищник — он укусил восьмилетнюю девочку за ладонь, узнал 1 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте рыбаков Fishingsib.ru.

Семья отдыхала на озере Старица (или Бирюзовом) около посёлка Рыбачий на популярном благоустроенном пляже. Восьмилетняя девочка плескалась в метре от берега, когда неизвестное существо укусило её за кисть руки.

«Много мелких порезов или прокусов с двух сторон кисти руки, — написал автор поста под ником CHV. — Кровь сразу и сильно пошла. Пришлось ехать в „травму“, там никто не знает, что делать, какие прививки ставить или не ставить. Инструкции на фразу „рыба укусила“ нет. Обработали раны, забинтовали. Вот такой людоед завёлся в том водоёме...»

Автор рассказал, что медики уже сталкивались с жалобами на укусы от отдыхавших на этом озере людей.

«Есть желание как минимум основательно прокидать всё это болото воблерами/ вертухами/ джигом, — написал родственник девочки. — Шанс поймать велик, ибо размер озера небольшой. Гадину надо изловить как-то... Если кто ловил там щук, отпишитесь, не думал, что они там есть, хотя не слышал ни разу, чтобы щука нападала на человека».

В комментариях рыбаки к идее изловить озёрного обитателя отнеслись прохладно. По мнению одних участников форума, рыба не нападает на объект значительно крупнее себя.

«Щука не собака — захлопывает пасть намертво. Вся пасть в зубах. Если резко вырвать руку, то „полперчатки“ сняло бы. То есть эта часть кисти была бы просто вся содрана, причём с обеих сторон. Да и форма укуса какая-то странная сильно. Такое впечатление, что атаковала стая чего-то мелкого и колючего. Может, руку в песок засунула, а там стекло битое?» — высказал предположение один из завсегдатаев форума.

Кроме того, многие комментаторы высказали опасения, что после этого случая у ребёнка может остаться психологическая травма и в воду девочка больше не войдёт.

Напомним, в начале июля муха укусила мужчину в Красноярском крае и отложила в рану неизвестную личинку.

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