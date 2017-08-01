 

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов пообещал разобраться с «подкупом» красноярских депутатов

 1 августа, 21:48
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Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов пообещал разобраться с «подкупом» красноярских депутатов
Сергей Неверов (справа), фото с сайта globallookpress.com

Заместитель председателя Госдумы РФ единоросс Сергей Неверов заявил о возможном наличии конфликта интересов в ситуации с назначением некоторых депутатов красноярского горсовета на должности руководителей муниципальных предприятий, узнал корреспондент Сиб.фм 1 августа, ознакомившись с видеозаписью выступления Неверова.

Вопрос о красноярских депутатах был поднят 31 июля на форуме «Территория смыслов на Клязьме», его задала вице-спикеру жительница Красноярска Дарья Тарбеева, представлявшая на форуме молодёжное крыло ЛДПР. Девушка напомнила Неверову, что не так давно в Красноярске были отменены всенародные выборы мэра. После соответствующих изменений регионального законодательства кандидат в градоначальники избирается комиссией, которую на 50 % формируют назначенные губернатором чиновники, остальные 50 % выбираются горсоветом. Затем одобренного кандидата должно поддержать большинство в горсовете.

По словам Дарьи Тарбеевой, действующий мэр Красноярска единоросс Эдхам Акбулатов намерен заранее заручиться поддержкой депутатов, поэтому в последнее время некоторые из них были назначены руководителями муниципальных предприятий.

«Видимо, по этой причине он раздал руководящие должности муниципальных организаций Красноярска депутатам городского совета, депутатам Красноярского края. Я считаю, что это подкуп», — отметила представитель ЛДПР.

Сергей Неверов пообещал разобраться в ситуации, если ему предоставят факты.

«Если есть такая соответствующая фактура, вы дайте мне, или, может быть, завтра здесь будет Владимир Вольфович (Жириновский — прим. Сиб.фм), мы сделаем, пожалуйста, соответствующий запрос. Если такая позиция или попытка главы была, как вы сказали, мы этот запрос сделаем», — заверил вице-спикер, напомнив, что в стране принят закон о конфликте интересов, и депутат не может курировать, например, аграрный комитет, если является владельцем или директором агропредприятия.

Комментируя отмену прямых выборов мэра в Красноярске, Сергей Неверов пояснил, что федеральное законодательство предоставило коллегам из региональных парламентов решать, по какой системе в регионах будут избираться градоначальники. В качестве примера региона, где не были отменены прямые выборы мэра, Неверов привёл Новосибирскую область.

Напомним, выборы мэра Красноярска, которые станут первыми непрямыми в истории города, будут проведены не ранее сентября.

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