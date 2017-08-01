Опасный грибок вырос на полу и стенах новосибирской школы

В здании средней школы в Новосибирской области завёлся грибок — дети ходят на занятия с таблетками от аллергии, узнал 1 августа корреспондент Сиб.фм из сюжета новосибирского телеканала ОТС.

В образовательном учреждении посёлка Октябрьский Мошковского района антисанитарная ситуация: из-за плохой вентиляции в помещении вырос грибок.

Школа стоит на этом месте более 50 лет, здание является самостроем — обычной хозяйственной постройкой, которая воспринималась местными жителями как временная мера.

«Мы обрабатываем помещение, в прошлом году меняли пол, — сообщила директор школы в посёлке Октябрьский Татьяна Надеждина. — Но очень трудно, нам и в санэпидемстанции говорят, что очень сложно избавиться от этого грибка. Только, наверное, нужно выводить детей из этого здания. У нас это большая проблема».

Кроме того, в здании школы за все 50 лет существования капитальный ремонт делали только один раз. В школе, по словам рабочих, обслуживающих помещение, большие проблемы с электропроводкой и коммуникациями. Часто ломается канализация, поэтому ученики и учителя ходят в туалет на улице.

Родители учащихся обратились в Роспотребнадзор, они сообщили в интервью телеканалу, что готовы вывести проблему на федеральный уровень.

Напомним, в марте Роспотребнадзор сообщил, что оштрафует красноярскую гимназию за сложное расписание.