 

Опасный грибок вырос на полу и стенах новосибирской школы

 1 августа, 21:10
были упомянуты
подходящие темы
Опасный грибок вырос на полу и стенах новосибирской школы
Стоп-кадр из сюжета «ОТС»

В здании средней школы в Новосибирской области завёлся грибок — дети ходят на занятия с таблетками от аллергии, узнал 1 августа корреспондент Сиб.фм из сюжета новосибирского телеканала ОТС.

В образовательном учреждении посёлка Октябрьский Мошковского района антисанитарная ситуация: из-за плохой вентиляции в помещении вырос грибок.

Школа стоит на этом месте более 50 лет, здание является самостроем — обычной хозяйственной постройкой, которая воспринималась местными жителями как временная мера.

«Мы обрабатываем помещение, в прошлом году меняли пол, — сообщила директор школы в посёлке Октябрьский Татьяна Надеждина. — Но очень трудно, нам и в санэпидемстанции говорят, что очень сложно избавиться от этого грибка. Только, наверное, нужно выводить детей из этого здания. У нас это большая проблема».

Кроме того, в здании школы за все 50 лет существования капитальный ремонт делали только один раз. В школе, по словам рабочих, обслуживающих помещение, большие проблемы с электропроводкой и коммуникациями. Часто ломается канализация, поэтому ученики и учителя ходят в туалет на улице.

Родители учащихся обратились в Роспотребнадзор, они сообщили в интервью телеканалу, что готовы вывести проблему на федеральный уровень.

Напомним, в марте Роспотребнадзор сообщил, что оштрафует красноярскую гимназию за сложное расписание.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 24 июля, 12:05 • статья

Пожар в «Оазисе»: за шаг до трагедии

Кто виноват в пожаре на базе отдыха, как спасали детей из огня и кто виноват? Совет депутатов Новосибирска разбирался в причинах ЧП, чуть было не кончившегося трагедией.

По самое запрещено

 21 июля, 12:53 • колонка
Сергей Самойленко
искусствовед, культуртрегер
 10 июля, 14:11 • статья

О чём говорят депутаты

Позади парламентского сезона Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва — 18 сессий, более 50 часов заседаний, почти 350 рассмотренных вопросов. Какие выводы из этого следуют?
самое популярное

Памяти Кехмана

 19 июля, 16:02 • колонка
Виктор Вилисов
театральный критик
 24 июля, 12:07 • новость

Синоптики обещают в Новосибирске августовские заморозки

Летние заморозки могут прийти в Новосибирскую область и соседние регионы в августе, а в ближайшие дни в Новосибирске сохранится тёплая погода с проливными дождями и грозами.
 20 июля, 12:43 • новость

Медведь гонялся за мотоциклистом под Новосибирском

В Северном районе Новосибирской области мотоциклиста преследовал медведь – департамент по охране животного мира занялся проверкой данного факта.
 19 июля, 07:05 • новость

Жительница Новосибирска предложила на «Авито» олимпийский факел «Сочи-2014»

Факел Сочинской олимпийской эстафеты появился в продаже на «Авито» – приобрести раритет можно за 225 тысяч рублей.
 26 июля, 23:17 • новость

Автобус с пассажирами перевернулся в Новосибирске

В Новосибирске на левом берегу перевернулся рейсовый автобус с пассажирами после столкновения со столбом, есть пострадавшие.
 30 июля, 16:08 • новость

Житель Красноярска дал позвонить прохожему и лишился 4 тысяч рублей

Мужчина остановил прохожего в Красноярске и попросил сделать один звонок – со счёта прохожего списали 4 тысячи рублей.
присоединяйтесь!
    