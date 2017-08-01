 

Пятилетний мальчик пропал из двора дома в Омской области

 1 августа, 11:34
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Пятилетний мальчик пропал из двора дома в Омской области
Фото с сайта globallookpress.com

Полицейские и волонтёры ведут поиски пятилетнего мальчика, пропавшего в Одесском районе Омской области из двора дома, узнал корреспондент Сиб.фм 1 августа из сообщения регионального управления МВД.

Жительница села Одесское обратилась в полицию в 23:35 31 июля. Женщина рассказала, что её сын играл во дворе дома, около 17:00 она обнаружила, что ребёнка нигде нет. После безуспешных самостоятельных поисков родители обратились в дежурную часть ОМВД России по Одесскому району.

Весь личный состав территориального подразделения полиции был поднят по тревоге. Поисковые мероприятия велись всю ночь, в настоящее время стражи порядка продолжают проверять домовладения, строящиеся объекты, погреба и чердаки, водоёмы и лесополосы. К поискам присоединились местные жители.

Напомним, что 31 июля трёхлетний мальчик пропал на пляже в Иркутской области.

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