Пятилетний мальчик пропал из двора дома в Омской области

Полицейские и волонтёры ведут поиски пятилетнего мальчика, пропавшего в Одесском районе Омской области из двора дома, узнал корреспондент Сиб.фм 1 августа из сообщения регионального управления МВД.

Жительница села Одесское обратилась в полицию в 23:35 31 июля. Женщина рассказала, что её сын играл во дворе дома, около 17:00 она обнаружила, что ребёнка нигде нет. После безуспешных самостоятельных поисков родители обратились в дежурную часть ОМВД России по Одесскому району.

Весь личный состав территориального подразделения полиции был поднят по тревоге. Поисковые мероприятия велись всю ночь, в настоящее время стражи порядка продолжают проверять домовладения, строящиеся объекты, погреба и чердаки, водоёмы и лесополосы. К поискам присоединились местные жители.

Напомним, что 31 июля трёхлетний мальчик пропал на пляже в Иркутской области.