 

Поисковая группа нашла тело пропавшего в Иркутской области трёхлетнего мальчика

 1 августа, 18:01
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Поисковая группа нашла тело пропавшего в Иркутской области трёхлетнего мальчика
Фото с сайта globallookpress.com

Поисковая группа нашла тело трёхлетнего мальчика в водоёме города Тулуна Иркутской области; он пропал 29 июля во время семейного отдыха, узнал корреспондент Сиб.фм 1 августа из сообщения регионального управления следственного комитета.

Поисковая группа из следователей-криминалистов, полицейских, спасателей МЧС и волонтёров искали пропавшего 29 июля мальчика. Его тело было поднято со дна водоёма в черте города Тулуна Иркутской области.

По сообщению ведомства, на теле ребёнка нет телесных повреждений. По предварительным данным, он утонул.

29 июля в отдел полиции поступило сообщение об исчезновении мальчика, который был на отдыхе вместе со своей семьёй. Следователи установили, что компания из трёх семей с детьми отдыхала на берегу водоёма в черте города Тулуна. Около 21:00 отдыхающие начали запускать фейерверки, через несколько минут они обнаружили пропажу мальчика.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего лица»).

Напомним, что 30 июля сотрудники полиции и Росгвардии нашли в тайге Тюхтетского района Красноярского края живой 14-летнюю девочку, пропавшую 24 июля.

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