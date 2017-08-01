Полицейские задержали подозреваемого в обезглавливании томской студентки

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве девушки, голову которой нашли на берегу озера в томском ботаническом саду, узнал корреспондент Сиб.фм 1 августа из сообщения регионального управления МВД.

31 июля 2017 года на берегу озера в Сибирском ботаническом саду ТГУ была найдена голова пропавшей без вести девушки. Предположительно девушка была студенткой.

Полицейские задержали 29-летнего жителя Томска, который подозревается в убийстве девушки. По сообщению ведомства, мужчина привлекался к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Все части тела убитой девушки найдены. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы. По сообщению пресс-службы регионального СК, мужчина дал признательные показания.

Напомним, что в июне 2017 года человеческие ноги были найдены на новосибирском пляже.