Лесные пожары в августе прогнозируются в Красноярском крае и в Иркутской области

Повышенная опасность возникновения лесных пожаров в августе прогнозируется в северной и в центральной части Красноярского края (включая Эвенкию), а также на севере Иркутской области, узнал корреспондент Сиб.фм 1 августа из сообщения Федерального агентства лесного хозяйства.

Долгосрочный прогноз составлен на основе анализа данных Росгидромета и многолетних данных Авиалесоохраны о горимости лесов. Учитывались также типы лесной растительности, поскольку при равных погодных условиях скорость развития пожара различается, например, между сосняками и ельниками.

«Прогнозируемый высокий риск возникновения лесных пожаров не означает, что в регионе обязательно возникнет ЧС. Всё зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности, ведь человеческий фактор — основная причина лесных пожаров», — напоминают в ведомстве.

С начала 2017 года все крупные пожары в населённых пунктах Иркутской области, Красноярского края, Бурятии (в мае и в конце апреля) возникали от палов сухой травы, сжигания мусора, коротких замыканий или нарушений правил пожарной безопасности на предприятиях.

По данным на 1 августа, в Сибири действует 57 пожаров на землях лесного фонда. В трёх муниципальных районах Забайкальcкого края введён режим ЧС. Особый противопожарный режим сохраняется в Иркутской области, Республике Алтай, Бурятии, в 26 муниципальных районах Забайкальcкого края, в 41 районе Красноярского края и в одном районе Омской области.

Напомним, что по прогнозу синоптиков, в Новосибирске в первую декаду августа температура будет ниже нормы, в отдельные дни ожидаются кратковременные дожди.