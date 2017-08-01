Разработчики оценили четвёртый новосибирский мост через Обь в 35 млрд рублей

Развязка и мост со стороны южной площади — скриншот с видео компании «Мостовик»

Разработчики проекта четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске оценили стоимость строительства по состоянию на середину 2017 года в 35 млрд рублей, узнал 1 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения агентства ТАСС.

Генеральный директор компании «Центральный мост» Евгений Кожевников сообщил, что ранее строительство моста оценивалось в 32 млрд рублей. По расчётам на середину 2017 года строительство обойдётся в 35 млрд рублей.

«То, что посчитали разработчики, и то, что пошло на экспертизу — там проверяется всё, в Главгосэкспертизе, — это порядка 35 млрд рублей. Из 35 млрд рублей, если они 5–10 % снимут, мы укладываемся в цены, которые были заложены в проекте», — сказал Кожевников.

Кожевников отметил, что срок строительства составит пять лет. Бугринский мост обошёлся городу примерно в 19 млрд рублей, цена же нового моста возрастает за счёт двух крупных транспортных развязок на обоих берегах Оби.

Напомним, Владимир Городецкий 30 июня подписал распоряжение о создании государственного учреждения «Мост», которое займётся подготовкой территории для строительства Центрального новосибирского моста.