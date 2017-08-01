 

Разработчики оценили четвёртый новосибирский мост через Обь в 35 млрд рублей

 1 августа, 20:15
были упомянуты
подходящие темы
Разработчики оценили четвёртый новосибирский мост через Обь в 35 млрд рублей
Развязка и мост со стороны южной площади — скриншот с видео компании «Мостовик»

Разработчики проекта четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске оценили стоимость строительства по состоянию на середину 2017 года в 35 млрд рублей, узнал 1 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения агентства ТАСС.

Генеральный директор компании «Центральный мост» Евгений Кожевников сообщил, что ранее строительство моста оценивалось в 32 млрд рублей. По расчётам на середину 2017 года строительство обойдётся в 35 млрд рублей.

«То, что посчитали разработчики, и то, что пошло на экспертизу — там проверяется всё, в Главгосэкспертизе, — это порядка 35 млрд рублей. Из 35 млрд рублей, если они 5–10 % снимут, мы укладываемся в цены, которые были заложены в проекте», — сказал Кожевников.

Кожевников отметил, что срок строительства составит пять лет. Бугринский мост обошёлся городу примерно в 19 млрд рублей, цена же нового моста возрастает за счёт двух крупных транспортных развязок на обоих берегах Оби.

Напомним, Владимир Городецкий 30 июня подписал распоряжение о создании государственного учреждения «Мост», которое займётся подготовкой территории для строительства Центрального новосибирского моста.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

От Никольска до Новосибирска

 27.11.2015, 07:00 • колонка
Арсений Арсеньев
репортёр из прошлого
 28 июля, 13:56 • статья

Дом, который треснул

В квартирах и подъездах новосибирской многоэтажки появились трещины из-за ремонтных работ в подвале. Жители дома боятся, что он разрушится. Корреспондент Сиб.фм разбирался в ситуации.
 19 июля, 12:26 • статья

Точечная застройка: плюсы, минусы, подводные камни

Всегда ли точечная застройка зло? Сиб.фм в материале совместного проекта с Институтом Стрелка разбирается, как обстоит дело в России и заграницей.
самое популярное

Памяти Кехмана

 19 июля, 16:02 • колонка
Виктор Вилисов
театральный критик
 24 июля, 12:07 • новость

Синоптики обещают в Новосибирске августовские заморозки

Летние заморозки могут прийти в Новосибирскую область и соседние регионы в августе, а в ближайшие дни в Новосибирске сохранится тёплая погода с проливными дождями и грозами.
 20 июля, 12:43 • новость

Медведь гонялся за мотоциклистом под Новосибирском

В Северном районе Новосибирской области мотоциклиста преследовал медведь – департамент по охране животного мира занялся проверкой данного факта.
 19 июля, 07:05 • новость

Жительница Новосибирска предложила на «Авито» олимпийский факел «Сочи-2014»

Факел Сочинской олимпийской эстафеты появился в продаже на «Авито» – приобрести раритет можно за 225 тысяч рублей.
 26 июля, 23:17 • новость

Автобус с пассажирами перевернулся в Новосибирске

В Новосибирске на левом берегу перевернулся рейсовый автобус с пассажирами после столкновения со столбом, есть пострадавшие.
 30 июля, 16:08 • новость

Житель Красноярска дал позвонить прохожему и лишился 4 тысяч рублей

Мужчина остановил прохожего в Красноярске и попросил сделать один звонок – со счёта прохожего списали 4 тысячи рублей.
присоединяйтесь!
    