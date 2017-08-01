Красноярские синоптики записали анонимное видеообращение к Путину с жалобой на зарплаты

Работники Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Красноярск) смонтировали и выложили на портале YouTube видеоролик с анонимным обращением к президенту РФ Владимиру Путину, в котором они жалуются на зарплаты по 5–6 тысяч рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 1 августа из сообщения на официальном сайте профсоюзов Красноярского края.

В ролике использованы кадры телеэфира, рассказывающие о готовившемся, а затем отменённом двукратном повышении зарплат депутатам законодательного собрания Красноярского края, а также фразы Владимира Путина о том, что некоторым категориям работников бюджетной сферы несколько лет не поднимали зарплату.

В конце ролика под музыку из кинофильма «Реквием по мечте» Даррена Аронофски демонстрируются платёжные ведомости за 2017 год, из которых видно, что зарплаты красноярских синоптиков колеблются в пределах от 5 до 15 тысяч рублей в месяц. Фамилии в ведомостях заштрихованы корректором, за что авторы обращения просят президента простить их.

«Из своих зарплат мы платим ЖКХ — от 2 до 5 тысяч рублей, ипотеку. У нас есть дети, которых нужно одеть, собрать в школу и детсад, купить хоть какую-нибудь игрушку. Владимир Владимирович, простите за корректор, но мы не хотим потерять последнее», — говорится в обращении метеорологов.

На сайте профсоюзов края сообщается, что вопрос зарплат работников гидрометслужбы в данный момент стоит крайне остро: в 2014 году профсоюзы ведомства добились повышения зарплат на три года за счёт выделенных на эти цели 4 млрд рублей. Однако в бюджете на 2018 и 2019 годы этих средств уже не оказалось.

«Прогнозирование погоды — дело весьма непростое, требующее высокой квалификации и ответственности каждого, начиная с наблюдателя поста. Вместе с тем важно и само прогнозирование, которое позволяет оповестить людей, в том числе и о надвигающихся опасных природных явлениях. Безусловно, труд работников гидрометслужбы должен достойно оплачиваться», — отмечается на сайте профсоюзов края.

Напомним, ранее томские пенсионерки, оштрафованные за запись видеообращения к президенту Владимиру Путину, заявили о намерении провести полутораминутный митинг протеста.