 

Спасатели эвакуировали сломавшего ногу рыбака в Новосибирске

 1 августа, 13:27
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Спасатели эвакуировали сломавшего ногу рыбака в Новосибирске
Фото из группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

В Новосибирске на Михайловской набережной спасатели эвакуировали мужчину, который упал на камни во время рыбалки; у него диагностировали переломы шейки бедра и рёбер, узнал корреспондент Сиб.фм 1 августа из сообщения группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

По сообщению в группе, спасателей вызвали врачи скорой помощи. Они не смогли самостоятельно поднять мужчину и доставить его в автомобиль скорой помощи, поэтому вызвали спасателей. Пострадавший рыбачил на берегу Оби за ограждением на Михайловской набережной и поскользнулся на камнях.

Спасатели подняли его, положили на носилки и передали врачам. У мужчины диагностировали переломы шейки бедра и рёбер.

«Спасатели МАСС эвакуировали мужчину с набережной и передали его врачам. Как пояснил мужчина, он оступился на камнях во время рыбалки, теперь ему предстоит долгий курс реабилитации», — говорится в сообщении.

Напомним, что в марте 2017 года спасатели пришли на помощь двум рыбакам, которые замерзали на острове Кораблик посреди реки Оби в Новосибирске — добраться до берега самостоятельно рыбаки не могли.

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