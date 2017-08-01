 

Томск обзавёлся первой зарядной станцией для электромобилей

 1 августа, 13:34
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Томск обзавёлся первой зарядной станцией для электромобилей
Фото с сайта tusur.ru

В Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) установлена первая в городе станция для зарядки электромобилей и электромотоциклов, узнал корреспондент Сиб.фм 1 августа из сообщения пресс-службы университета.

Резиденты студенческого бизнес-инкубатора ТУСУРа разработали и установили первую в Томске маломощную зарядную станцию для электротранспорта. Станция находится на улице Красноармейской, 147 и питается от сети.

В самой станции установлен преобразователь, который позволяет заряжать электротранспорт. Разработчики отметили, что могут производить такие станции для частных лиц и для муниципалитета. Они будут оборудованы счётчиком, который отправит данные по потреблению на сайт и покажет баланс владельцу электротранспорта.

«В перспективе хотим поставить зарядные станции по всему Томску: возле кафе, бизнес-центров, административных зданий. Станции в разы безопаснее бензиновых колонок. Это станет значительным шагом в развитии электротранспорта в городе. Зарядная станция по сути — это умная розетка, которая включает в свой состав множество защит. Например, от короткого замыкания и проникновения воды», — рассказал аспирант кафедры радиоэлектронных технологий и экологического мониторинга ТУСУРа, руководитель команды Xtronic Семён Шкарупо.

По словам Семёна Шкарупо, многим жителям Томска идея приобрести электротранспорт кажется удачной, так как содержание обычного автомобиля обходится дорого. Электрокары позволят владельцам существенно сэкономить на топливе.

Напомним, первый в Сибири электромобиль Tesla S успешно перенёс 30-градусные морозы.

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