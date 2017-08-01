 

Уровень безработицы снизился в Новосибирской области

 1 августа, 17:07
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Уровень безработицы снизился в Новосибирской области
Фото с сайта globallookpress.com

Уровень официальной безработицы составил 0,9 % от численности рабочей силы Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм 1 августа из сообщения пресс-службы портала службы занятости населения по региону.

На 28 июля 2017 года по области зарегистрированы 13,7 тысячи безработных, что составляет 0,9 % от численности рабочей силы. На аналогичную дату 2016 года безработными числились 16,8 тысячи человек, что приравнивается к 1,2 %.

По данным министерства труда Новосибирской области, один из самых низких показателей безработицы по области приходится на Новосибирск — 0,4 % рабочей силы.

В 2017 году за помощью в поиске работы обратились 64,5 тысячи человек, почти пять тысяч человек уволились в связи с сокращениями.

По направлениям центров занятости населения трудоустроены 46,1 тысячи человек. Самыми популярными профессиями среди населения стали электрогазосварщик, повар, водитель погрузчика, парикмахер и другие.

Напомним, в октябре 2016 года стало известно, что сбор за тунеядство в Новосибирской области мог бы составить 3,8 млрд рублей.

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