 

Выставка собак впервые пройдёт в Горно-Алтайске

 1 августа, 11:28
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Выставка собак впервые пройдёт в Горно-Алтайске
Фото Алёны Мартыновой

В городе Горно-Алтайске Республики Алтай впервые пройдёт выставка собак; в ней примут участие декоративные и служебные породы, узнал корреспондент Сиб.фм 1 августа из сообщения пресс-службы правительства.

Собаки декоративных и служебных пород примут участие в выставке, оценит животных эксперт международного уровня с правом судейства всех пород собак. Мероприятие пройдёт на стадионе Горно-Алтайского госуниверситета.

Клуб собаководов «Альфа» — организатор выставки, он входит в систему Российской кинологической федерации.

«Активисты клуба занимаются просвещением населения республики в вопросах собаководства, призывают граждан к ответственному содержанию питомцев, пропагандируют чистоплотность собаководов в обществе и только профессиональное разведение собак с учётом полученного потомства путём клеймения и занесения во Всероссийскую племенную книгу», — говорится в сообщении.

Напомним, что в июле 2017 года томские учёные создали препарат на основе наночастиц серебра для лечения смертельной болезни собак — чумки.

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