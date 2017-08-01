Взрыв газа произошёл в жилом доме в Алтайском крае

Следователи проводят проверку после взрыва бытового газа в жилом доме в селе Бурла Алтайского края, от которого пострадали два человека, узнал корреспондент Сиб.фм 1 августа из сообщения регионального управления следственного комитета.

По сообщению ведомства, в одной из квартир двухэтажного многоквартирного жилого дома по улице Восточная в селе Бурла произошёл взрыв. Скорая помошь доставила двух человек в медицинское учреждение.

«Предварительно установлено, что утечка газа произошла в квартире одного из потерпевших. Мужчина установил неисправный редуктор на газовый баллон, который использовал в бытовых целях», – говорится в сообщении ведомства.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

«Всего в доме пять квартир, которые расположены на втором этаже. На первом этаже здания находится стоматологическая поликлиника и парикмахерская, – говорится в сообщении регионального управления МЧС. – В результате хлопка в квартире были выбиты стёкла и двери, возгорания не последовало. Помещения, находящиеся на первом этаже, и соседние квартиры не пострадали».

Напомним, что в сентябре 2015 года в Омске взорвался бытовой газ в двухэтажном жилом доме, часть дома обрушилась, под обломками оказались жильцы одной из квартир, приехавший на вызов участковый и сотрудники «Омскгоргаза».