Житель Новосибирска топором повредил памятник цесаревичу Алексею

Скульптурную композицию перед собором имени Александра Невского в Новосибирске испортил мужчина с топором — злоумышленник находится в отделении полиции, рассказал 1 августа корреспонденту Сиб.фм начальник отделения организации взаимодействия со СМИ МВД по Новосибирской области Антон Сурнин.

В ночь на 1 августа неизвестный прислонил приставную лестницу к памятнику Николаю II и цесаревичу Алексею и начал наносить удары по голове цесаревича топором.

Мимо проезжал экипаж Росгвардии, который застал мужчину за этим занятием. Он был тут же задержан и доставлен в отделение полиции.

Как сообщил корреспонденту Сиб.фм Антон Сурнин, личность молодого человека установлена. Им оказался 31-летний житель Новосибирска.

На данный момент правоохранители проводят проверку по данному факту и устанавливают мотивы, а также сумму нанесённого ущерба. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 24 июля неизвестные демонтировали инсталляцию активиста возле памятника Николаю II и цесаревичу Алексею в Новосибирске.