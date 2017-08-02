25 автоматических камер будут фиксировать жизнь снежных барсов на алтайском плато Укок

Специалисты установят автоматические фото- и видеоловушки на трансграничном плато Укок в Кош-Агачском районе Республики Алтай для подготовки паспортов снежных барсов, узнал 2 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF).

В 2017 году WWF начал долгосрочный проект по изучению популяции снежного барса на плато Укок. В числе целей и задач проекта — изучение и сохранение обитающей в горном обрамлении плато популяции снежного барса, или ирбиса, оценка её численности, выявление новых особей и разработка индивидуальных паспортов для всех ирбисов, населяющих Укок.

Партнёрами WWF стали Сайлюгемский национальный парк и природный парк «Укок», а также сотрудники Горно-Алтайского университета.

Экспедиция по изучению снежных барсов на плато стартовала в июне и завершится 10 августа. Осенью специалисты WWF разработают паспорта ирбисов с описанием каждой особи на основании изображений фото- и видеоловушек, следов жизнедеятельности зверей и результатов ДНК-анализа.

«Паспорта для барсов подготовят с использованием онлайн-базы данных „Ирбис“, созданной в 2015 году. Система содержит всю информацию об известных особях — от координат и частоты встречи до рисунка пятен на шкуре», — сообщил старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда дикой природы Александр Карнаухов.

Ранее охотники установили в долине реки Аргут 11 фотоловушек. Камеры сняли всего около тысячи кадров, 200 из которых — фотографии снежного барса. На охраняемых охотниками участках удалось определить присутствие минимум четырёх особей и их некоторые приметы. Так, например, уже известно, что у алтайской самки по кличке Гута кончик хвоста загнут вниз в виде буквы S, а у самца, получившего кличку Крюк, на левом боку пятна на шкуре расположены в виде крюка или знака вопроса.

За жизнью Крюка учёные следят уже несколько лет, к мониторингу снежного барса с помощью фотоловушек привлечены также два охотника из местных деревень, которые снимают петли и капканы, сообщают о природоохранных нарушениях.

Снежный барс занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России. По оценкам экспертов WWF, в России осталось не более 90 особей снежного барса. Численность снежного барса в Республике Алтай — около 40 особей.

В июле 2017 года WWF сообщал, что намерен установить фотоловушки для защиты ирбисов от охотников в Бурятии.

Плато Укок, расположенное на границе с Монголией, Китаем и Казахстаном, пользуется особым вниманием учёных, в том числе археологов, сделавших там многие важные открытия и находки, в том числе мумию 16-летней девушки, известной как «принцесса Укока».

Напомним, что в 2015 году учёные НГУ и Института археологии и этнографии СО РАН совместно с зарубежными коллегами начали исследования наскальных рисунков на плато Укок, предположительный возраст изображений может составлять 8-10 тысяч лет.