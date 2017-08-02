Дальнобойщик с женой месяц ждёт помощи под Новосибирском

Машина дальнобойщика сломалась 8 июля — мужчина почти месяц живёт с женой в машине в ожидании помощи, узнал 2 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Дальнобойщик из Улан-Удэ загрузился фруктами в Новосибирске и встал у моста через Обь из-за поломки. Мужчина находится в Новосибирске почти месяц.

8 июля водитель разгрузил товар в Новосибирске и загрузился на Хилокском рынке фруктами. На обратном пути, на Северном объезде, машина неожиданно встала. Оказалось, что сломался коленчатый вал и повредился первый цилиндр в моторе. За грузом подъехали коллеги, а водитель остался ждать помощи в Новосибирске вместе с женой, которая ездит с ним в командировки на протяжении пяти лет.

На помощь водителю выехали его товарищи из Бурятии, они должны быть на месте в субботу, 5 августа.

«Всё это время Андрей вместе с супругой не унывали — собирали грибы, ягоды и рыбачили. Конечно же, попавшим в передрягу людям помогали и отзывчивые новосибирцы», — сообщает группа «АСТ-54».

Жителей Новосибирска просят не отказывать в помощи попавшему в беду человеку.

«Если у вас есть желание как-то помощь водителю в хозяйственно-бытовом плане, то он, хоть и нехотя, вашу помощь примет», — сообщил подписчик сообщества.

Напомним, в середине июля неизвестные вмонтировали в асфальт острые предметы на трассе в Алтайском крае.