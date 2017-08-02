 

Дальнобойщик с женой месяц ждёт помощи под Новосибирском

 2 августа, 13:40
подходящие темы
Дальнобойщик с женой месяц ждёт помощи под Новосибирском
Фото с сайта globallookpress.com

Машина дальнобойщика сломалась 8 июля — мужчина почти месяц живёт с женой в машине в ожидании помощи, узнал 2 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Дальнобойщик из Улан-Удэ загрузился фруктами в Новосибирске и встал у моста через Обь из-за поломки. Мужчина находится в Новосибирске почти месяц.

8 июля водитель разгрузил товар в Новосибирске и загрузился на Хилокском рынке фруктами. На обратном пути, на Северном объезде, машина неожиданно встала. Оказалось, что сломался коленчатый вал и повредился первый цилиндр в моторе. За грузом подъехали коллеги, а водитель остался ждать помощи в Новосибирске вместе с женой, которая ездит с ним в командировки на протяжении пяти лет.

На помощь водителю выехали его товарищи из Бурятии, они должны быть на месте в субботу, 5 августа.

«Всё это время Андрей вместе с супругой не унывали — собирали грибы, ягоды и рыбачили. Конечно же, попавшим в передрягу людям помогали и отзывчивые новосибирцы», — сообщает группа «АСТ-54».

Жителей Новосибирска просят не отказывать в помощи попавшему в беду человеку.

«Если у вас есть желание как-то помощь водителю в хозяйственно-бытовом плане, то он, хоть и нехотя, вашу помощь примет», — сообщил подписчик сообщества.

Напомним, в середине июля неизвестные вмонтировали в асфальт острые предметы на трассе в Алтайском крае.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 27 июня, 16:59 • интервью

Однажды я вернусь в Россию

Как месяц работать и полгода путешествовать по всему миру — и жить на 2-3 доллара в день? Корреспондент Сиб.фм поговорил с сибирячкой Татьяной Машковой, радикально поменявшей жизнь — с пиара на сыроедение и автостоп.
 23 мая, 07:07 • тест

Тест: Мюнхгаузен или Степаныч?

Знаете ли вы достопримечательности и необычные памятники российских городов? Пройдите тест Сиб.фм и проверьте свои знания.
 15 февраля, 16:39 • интервью

Снимите с руля!

Руководитель стартапа SpectraTek Артём Попов рассказал во время Дня науки в ГПНТБ об автомобиле будущего и о том, чему новые технологии могут научиться у муравья, пчелы, лягушки и кошки.
самое популярное
 24 июля, 12:07 • новость

Синоптики обещают в Новосибирске августовские заморозки

Летние заморозки могут прийти в Новосибирскую область и соседние регионы в августе, а в ближайшие дни в Новосибирске сохранится тёплая погода с проливными дождями и грозами.
 20 июля, 12:43 • новость

Медведь гонялся за мотоциклистом под Новосибирском

В Северном районе Новосибирской области мотоциклиста преследовал медведь – департамент по охране животного мира занялся проверкой данного факта.
 26 июля, 23:17 • новость

Автобус с пассажирами перевернулся в Новосибирске

В Новосибирске на левом берегу перевернулся рейсовый автобус с пассажирами после столкновения со столбом, есть пострадавшие.
 30 июля, 16:08 • новость

Житель Красноярска дал позвонить прохожему и лишился 4 тысяч рублей

Мужчина остановил прохожего в Красноярске и попросил сделать один звонок – со счёта прохожего списали 4 тысячи рублей.
 27 июля, 14:19 • новость

Жительница Новосибирской области отправилась делать селфи в лифте и умерла

Жительница Барабинска Новосибирской области хотела сделать селфи в многоэтажке, но начала задыхаться в подъезде и умерла.
 19 июля, 18:45 • новость

Мэрия Новосибирска назвала улицы, на которых отключат горячую воду

В Новосибирске компания СИБЭКО запустит гидравлические испытания, в результате которых сотни домов останутся без горячей воды.
присоединяйтесь!
    