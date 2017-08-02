День ВДВ стал причиной отключения четырёх фонтанов в Новосибирске

Новосибирский «Горфонтан» отключил четыре фонтана в связи с празднованием Дня ВДВ и регламентными работами, рассказал корреспонденту Сиб.фм 2 августа начальник учреждения Валерий Науменко.

Науменко пояснил, что фонтаны закрылись из-за регламентных работ и из-за того, что в них купаются граждане, отмечающие День военно-воздушных войск. Руководитель «Горфонтана» опасается, в частности, за целостность форсунков.

Закрыты четыре фонтана: на площади Пименова, на улицах Первомайской и Орджоникидзе, а также фонтан «Мишка» — главные центры купания. Их снова включат уже 3 августа. В других фонтанах города, по словам Науменко, люди почти не купаются.

«Плохо купание тем, что это провоцирует людей залезать в фонтаны и обливать прохожих. Пьяные дяди ломают форсунки, а форсунки дорогие, их постоянно не хватает. Из-за этого фонтаны будут плохо работать и пострадают сотни тысяч людей, которые будут лишены возможности наслаждаться прохладными струями воды в эту жаркую неделю», — объяснил начальник «Горфонтана».

Фонтаны Новосибирска отключают на День ВДВ уже не первый год, обычно это объясняли только регламентными работами.

Напомним, что в августе 2016 года власти обещали превратить День воздушно-десантных войск в семейный праздник.