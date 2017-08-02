Эксперты ЮНЕСКО оценят алтайский геопарк в сентябре

Алтайский геопарк, в который входит и станция ТГУ «Актру», может стать первым признанным ЮНЕСКО геопарком в России, узнал корреспондент Сиб.фм 2 августа из сообщения пресс-службы Томского государственного университета.

Алтайский геопарк находится в Кош-Агачском районе в долине Чулышман и уже утверждён на уровне республики.

Для того, чтобы организация присвоила геопарку статус международного, на его территории должно находиться 54 природных и исторических памятника.

Директор центра коллективного пользования ТГУ «Актру» Сергей Астахов утверждает, что в парке находятся петроглифы бронзового века, стелы тюркского периода, ритуальные комплексы, каменные грибы и другие значимые для науки объекты.

Описательную работу для ЮНЕСКО выполнили учёные ТГУ и Горно-Алтайского государственного университета, специалисты Российского географического общества и администрации Республики Алтай, сообщила директор центра «Транссибирский научный путь» Людмила Борило.

На сегодняшний день в России нет ни одного геопарка, получившего международный статус и признание ЮНЕСКО. Новый статус геопарка позволит активно развивать туризм в Горном Алтае и, соответственно, поднимать экономику региона, отмечается в сообщении.

Напомним, что в начале июля площадь карты Республики Алтай в 2ГИС охватила 85 % территории региона.