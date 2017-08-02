 

Губернатор Городецкий назначил главу нового министерства Новосибирской области

 2 августа, 12:14
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Губернатор Городецкий назначил главу нового министерства Новосибирской области
Ярослав Фролов, стоп-кадр с видеохостинга YouTube

Губернатор назначил главой нового министерства труда и социального развития Новосибирской области Ярослава Фролова, передаёт 2 августа корреспондент Сиб.фм в ходе встречи Владимира Городецкого с журналистами.

Владимир Городецкий назначил исполняющим обязанности министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослава Фролова, распоряжение о назначении подписано 2 августа.

Ранее Фролов занимал должность заместителя министра здравоохранения Новосибирской области.

Глава региона убеждён, что сочетание медицины и социальной работы улучшит работу нового министерства. В сентябре кандидатура Ярослава Фролова будет внесена для рассмотрения депутатами заксобрания Новосибирской области.

«Он работал врачом, заместителем главного врача и заместителем министра. Мы ждём, что сочетание компетенций в области здравоохранения и социальной защиты усилит направления деятельности нашего нового министерства», — сообщил Владимир Городецкий.

1 августа на заседании правительства региона было принято положение о министерстве труда и социального развития Новосибирской области. Положение содержит все направления деятельности и функции упраздняемых региональных министерства социального развития и министерства труда, занятости и трудовых ресурсов, кроме функций по управлению системой среднего профессионального образования, дополнительного образования детей на территории региона, переданных региональному министерству образования.

Напомним, что новое министерство должно будет начать работу в сентябре 2017 года.

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