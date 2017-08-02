Губернатор пообещал решить проблемы всех новосибирских дольщиков к 2019 году

Новосибирский губернатор Владимир Городецкий заявил, что в ближайшие два года обманутые дольщики Новосибирска получат свои квартиры, а из бюджета будет выделяться по 72-74 млн рублей на «доплату» за возведение домов, сообщает корреспондент Сиб.фм по итогам встречи с губернатором 2 августа.

Губернатор Городецкий отметил, что работа по решению проблем дольщиков Новосибирска ведётся. По его словам, в 2015 году было введено в эксплуатацию 23 дома, в 2016 году — 16 и в 2017-м будет введено 16 домов.

В настоящее время, отметил он, осталось 33 дома и 974 человека, которые внесли деньги в строительство. Большинство обманутых дольщиков — те, кто заключил предварительные договоры долевого участия.

«Эта проблема на федеральном уровне, — подчеркнул Городецкий. — Должны принять закон по поводу компенсационного фонда. Даже слушания были, на которые выезжал наш министр строительства и инициативная группа дольщиков. Мы взяли на себя, на бюджет области, в среднем по 72-74 млн рублей в год, начиная со следующего года. Будем оплачивать за дольщиков и за застройщика — плату за присоединение коммуникаций: водоканал, тепло, электричество».

По словам губернатора, министерство строительства области представило 1 августа дорожную карту по 49 объектам, которая будет подтверждать, в какие сроки и какими мерами происходит доведение строительства.

«Многие задают вопрос, как я отношусь к забастовкам, — сказал он.

— Плохо, что люди доходят до такого отчаяния, что своё чаяние могут выразить в виде голодовки. Плохо... Но тем не менее это их законное право.

Я сегодня буду встречаться с дольщиками по Тульской и расскажу, какие дальнейшие планы реализации их договоров. По сути, строительство продолжается. Но 180 человек заключили договоры предварительной оплаты, притом не напрямую — в строительную организацию, а кому-то третьему, за доставку строительных материалов. Это просто незаконно. А как сейчас ввести в русло категорию ответственности перед ними? Мы в сентябре планируем внести на сессию заксобрания закон по масштабным инвестиционным проектам, чтобы дать право выделения земель без конкурса, без оплаты, и расширить категорию людей, не только тех, у кого есть договоры долевого участия, но и тех, кто подтвердит свои взносы. Сейчас ведётся следствие по „Баутехнику“ и „Стройцентру“. Кто воровал — ответит сполна».

«Мы считаем, что к 2019 году проблему решим», — заключил губернатор.

Напомним, 31 июля дольщики Тульской приехали в Москву, где рассчитывают акцией протеста привлечь внимание федеральной власти к проблеме.