Красноярский тележурналист принял участие в кастинге на позицию ведущего «Пусть говорят»

Телеведущий передачи «Новое утро» красноярского телеканала ТВК Александр Смол приглашён в Москву, чтобы пройти кастинг на позицию ведущего программы «Пусть говорят» вместо Андрея Малахова, узнал корреспондент Сиб.фм 2 авуста из сообщения телеканала.

Ведущий телешоу «Пусть говорят» Андрей Малахов переходит с Первого канала на «Россию-1». Телеканал ТВК со ссылками на портал Дни.ру и издание 7 дней.ру сообщает, что в телецентре «Останкино» проходит кастинг на позицию нового ведущего программы «Пусть говорят». Перед началом нового телесезона необходимо отснять несколько выпусков программы, поэтому решение о замене Андрея Малахова будет принято в ближайшее время.

Александр Смол известен тем, что высмеял в прямом эфире депутатов красноярского заксобрания, которые хотели увеличить зарплату в два раза. Видео с поздравлением посмотрели более 19 тысяч раз.

Конкурентом Александра Смола стал 31-летний ведущий новостей Первого канала Дмитрий Борисов.

Напомним, что в мае 2017 года следователи вызвали гендиректора красноярского телеканала за оскорбление чувств верующего.