 

Малолетний ребёнок погиб в канализационной яме под Бийском

 2 августа, 15:00
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Малолетний ребёнок погиб в канализационной яме под Бийском
Фото с сайта globallookpress.com

В Алтайском крае четырёхлетний мальчик погиб, упав в канализационную яму во время игр с другими детьми, узнал корреспондент Сиб.фм 2 августа из сообщения СУ СКР по Алтайскому краю.

Трагедия произошла 1 августа в посёлке Восточном Бийского района на территории одного из домов. Ребёнок бегал, играя с детьми, внезапно оступился и упал в канализационную яму. Дети пытались ему помочь, но не смогли, а выбраться из ямы самостоятельно мальчик не смог.

По информации следователей, никто из взрослых в это время не присматривал за детьми и не видел случившегося.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.

Напомним, что в конце мая в Омской области четырёхлетний ребёнок упал в яму с землёй и задохнулся.

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