Мужчина с топором и лестницей стал фигурантом уголовного дела в Новосибирске

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по статье «Вандализм» в отношении мужчины, рубившего топором скульптурную композицию перед собором Александра Невского, сообщили 2 августа корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе регионального управления МВД.

В ночь на 1 августа 31-летний житель Новосибирска подставил лестницу к памятнику возле собора имени Александра Невского и начал рубить голову цесаревичу Алексею. Его задержал патруль бойцов Росгвардии, проезжавший мимо.

«В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ „Вандализм“. Подозреваемый никак не объяснил свои действия, мотивы сейчас выясняются дознавателем, который ведёт это уголовное дело», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй — лишение свободы на срок три года.

«Комсомольская правда», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает, что якобы фигурант дела — бывший следователь Центрального РОВД Новосибирска, уволенный из органов в 2007 году.

Напомним, в конце июля подросток пошёл под следствие из-за граффити на стенах в Забайкалье.