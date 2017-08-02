Начальник ГУФСИН Кузбасса подозревается во взятке домом

Руководитель регионального управления ФСИН по Кемеровской области Константин Антонкин попал под уголовное преследование по подозрению в крупной взятке, полученной за содействие в заключении госконтракта на 60 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 2 августа из сообщения кузбасского следкома.

Как сообщается на сайте областного ГУФСИН, 48-летний генерал-майор внутренней службы Антонкин возглавляет управление с мая 2011 года. По версии следствия, в 2012 году подозреваемый предложил директору строительной фирмы обеспечить заключение госконтракта именно с его организацией. Условия договора на сумму около 60 млн рублей предусматривали разработку проектной документации для ремонтно-строительных работ следственного изолятора.

«За свои услуги подозреваемый попросил оформить в собственность земельный участок, который он выбрал, и построить там дом. Когда предприниматель согласился, подозреваемый убедил директора строительного управления ФСИН, чтобы контракт был заключён именно с указанной организацией. Данная информация стала известна сотрудникам ФСБ по Кемеровской области», — говорится в сообщении областного следкома.

Уголовное дело в отношении начальника ГУФСИН возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. В данный момент проводятся обыски в кабинете подозреваемого и других фигурантов дела, изымаются документы, устанавливаются и допрашиваются очевидцы. Решается вопрос об аресте руководителя ГУФСИН и о квалификации действий взяткодателя.

Напомним, что в марте в Кузбассе был арестован и. о. руководителя регионального управления СКР Павел Муллин, который подозревается в превышении полномочий и служебном подлоге. Ранее, в ноябре 2016 года был арестован глава республиканского следкома Сергей Калинкин, обвиняемый в вымогательстве пакета акций угольного разреза «Инской» стоимостью около миллиарда рублей.