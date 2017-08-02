Новосибирский зоопарк планирует собрать на своей территории все виды кошачьих

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило заявил о намерении пополнить коллекцию кошачьих и собрать у себя все виды этих животных, узнал корреспондент Сиб.фм 2 августа из сообщения пресс-центра мэрии.

В Новосибирске проходит ХХIII конференция Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), на которой собрались представители 25 зоопарков мира.

Выступая на конференции, Андрей Шило отметил, что опыт Новосибирского зоопарка по размножению животных интересен для его коллег.

«Здесь также самая большая коллекция кошачьих, в планах — собрать её полностью, приобрести оставшиеся виды в других зоопарках», — рассказал Андрей Шило.

Новосибирский зоопарк занимает площадь 63 гектаров, в нём содержится около 11 тысяч особей 756 видов, более 350 видов животных занесены в Международную Красную книгу, в Красную книгу России и региональные Красные книги. В Новосибирском зоопарке собрана одна из лучших в мире коллекций представителей семейства кошачьих и кунцеобразных.

Напомним, что в ноябре 2015 года кошачий лемур приехал из Пензы для создания семьи в Новосибирском зоопарке.