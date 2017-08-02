Перевозившая пострадавшего в ДТП ребёнка скорая помощь сбила женщину в Иркутской области

В Иркутской области водитель скорой помощи вёз ребёнка с места ДТП в больницу и сбил женщину, вышедшую на пешеходный переход, узнал корреспондент Сиб.фм 2 августа из сообщения регионального управления МВД.

Первая авария произошла на 50-м километре автодороги Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе Иркутской области, где столкнулись грузовик и три легковых автомобиля.

Водитель грузового автомобиля Nissan Atlas, следовавший в сторону Иркутска, не справился с управлением и врезался в три иномарки, едущие по встречной полосе. В результате пострадали водитель и пассажир Nissan, а также водитель и двое детей — семилетняя девочка и 10-летний мальчик, ехавшие в одной из легковых автомашин.

Из-за серьёзных травм девочку срочно направили в больницу Иркутска. Скорая помощь, перевозившая её, двигалась с включёнными проблесковыми маячками и сиреной. В районе улицы Маршала Конева перед автомобилем скорой помощи на пешеходный переход вышла женщина. Водитель пытался затормозить, но не смог остановить машину и сбил женщину. Поскольку девочку необходимо было как можно скорее доставить в больницу, скорая помощь продолжила движение, а с пострадавшей на дороге остался один из фельдшеров.

Состояние женщины, которую сбила машина скорой помощи, оценивается как средней степени тяжести. Она находится в Иркутской областной больнице.

Полицейские проводят проверку по факту произошедших аварий.

Сотрудники ГИБДД отметили, что согласно правилам дорожного движения пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части при приближении транспортных средств со включёнными проблесковыми маячками и спецсигналами.

Напомним, что 22 июля три человека погибли в столкновении двух легковых автомобилей и грузовика на трассе Тюмень-Омск в Тюкалинском районе Омской области.